کاردانەوەی قاڵیباف بە درۆیەکی ئەمریکاییەکان

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

لە وەڵامی لێدوانی ئەمریکییەکان کە ئێران بەرهەمی کشتوکاڵی دەکڕێت، سەرۆکی تیمی دانوستانکاری ئێران لە هەژماری تایبەتی خۆی لە تۆڕی ئێکس نووسیویەتی: ئەمریکا بە درۆ بانگەشەی ئەوە دەکات کە سەروەت و سامانی ئازادکراومان بۆ کڕینی بەرهەمە کشتوکاڵییەکانیان خەرج دەکرێت

... وای!

تاکە بەرهەمێک کە ئێمە دروێنەی دەکەین ئەوەیە کە ساڵانێک لەمەوبەر چاندوتە: دەیان ساڵ بێمتمانەیی!

قالیباف بە ئاماژەدان بە ساڵانی بێمتمانەیی نەتەوەی ئێران بە ئەمریکییەکان نووسیویەتی: ئەم بەرهەمە [بێ متمانەیی] بە تەواوی ئۆرگانیکە، زۆرە و ڕەسەنە. بەڵام دیارە ئەمریکا تەنها سۆیای دەستکاریکراوی بۆماوەیی و بەڵێنی جێبەجێنەکراو و وشەی بێ بەها هەناردە دەکات.