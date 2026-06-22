ئەمریکا گەمارۆی سەر فرۆشتنی نەوتی ئێرانی هەڵوەشاندەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سکۆت باسنێت، وەزیری خەزێنەی ئەمریکا ڕۆژی دووشەممە لە پەیامێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس پاگەندەی کرد: لە چوارچێوەی دانوستانە بەردەوامەکانی ئێران و ئەمریکا، واشنتۆن مۆڵەتی گشتی کاتی ٦٠ ڕۆژەی بۆ بەرهەمهێنان، گواستنەوە و فرۆشتنی نەوتی ئێران دەرکردووە.
پاشان وەزیری خەزێنەی ئەمەریکا وتی: ئێران بەڵێنیشی داوە کە ڕێگای ئازاد لە گەرووی هورمز بپارێزێت و ڕێگە بە پشکنەرانی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی بدات بچنە ناو وڵاتەکەوە.
وەزیری گەنجینەی ئەمریکا پاگەندەی کرد: واشنتۆن مۆڵەتی ٦٠ ڕۆژەی بۆ فرۆشتنی نەوتی ئێران دەرکرد؛ تاران هەروەها بەڵێنی دا تێپەڕبوونی ئازاد بەناو گەرووی هورمزدا بپارێزێت.
News ID 59785
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