فەرماندەی فەیلەقی قودسی سپای پاسداران: غەززە گەردەلوولی هەیە!

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار ئیسماعیل قائانی، فەرماندەی قودسی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی ئێران نووسی: کاتێک وتمان حیزبوڵڵا مێرسادی هەیە، ئێوە سەرنجتان نەدا و تووشی بوون؛ کێ وەڵامی ئەو ١٠٠ کوژراوە دەداتەوە؟
درێژەی ئەم پۆستەی دا و نووسی: غەززەش زریانی هەیە. ئەگەر بەپێی خواستی سیاسەتمەدارەکانت مامەڵە بکەن، لە زریانێکدا گیر دەخۆن. ئاگادار بن.
فەرماندەی فەیلەقی قودسی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی ئێران لە سۆشیال میدیا نووسیویەتی: غەززەش گەردەلوولی هەیە، ئاگادار بن.
بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار ئیسماعیل قائانی، فەرماندەی قودسی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی ئێران نووسی: کاتێک وتمان حیزبوڵڵا مێرسادی هەیە، ئێوە سەرنجتان نەدا و تووشی بوون؛ کێ وەڵامی ئەو ١٠٠ کوژراوە دەداتەوە؟
News ID 59767
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