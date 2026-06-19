قاڵیباف: دوژمن هەڵە بکات زلـــلەیەکی توندتری لێدەدرێت

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، قالیباف وتی: ئێمە گوێ لە فەرماندە دەگرین، ئەو ئەرکەی کە لەلایەن ڕێبەری باڵای شۆڕشەوە پێمان سپێردراوە، بەدواداچوونە بۆ جێبەجێکردنی مەرج و بڕگەکانی لێکتێگەیشتن.



وتیشی: لە ئەگەری پێشێلکردنی بەڵێن، پێشێلکردنی گرێبەست، و زیادەڕەوی لەلایەن لایەنی بەرامبەرەوە، هیچ دوودڵییەکمان نییە لە وەڵامدانەوەی دوژمن بە گورزێکی چەقێنەر.

لە شەڕدا جارێک زللەیان لێدرا، ئەگەر بیانەوێت جارێکی تر بە هەمان ڕێگادا بڕۆن، زلـــلەیەکی توندتریان لێدەدرێت.

