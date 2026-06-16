سەرۆکی دەزگای دادی ئێران: دوژمن بەڵێنەکانی بشکێنێت بە توندی بەرەنگاری دەبینەوە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرۆکی دەسەڵاتی دادوەری جەختی لەوە کردەوە کە "گۆڕەپانی شەڕ و "دیپلۆماسی" بە یەکەوە دەجووڵێن، وتی: ئەگەر دوژمن لە دانوستانەکاندا شکستی هێنا، ئێمە لە "مەیدانی"دا بەردەوام دەبین لە ڕووبەڕووبوونەوە و جیهاد.

وتیشی: ئەم دوژمنە خراپەکار و تاوانبارە بە هیچ شێوەیەک ناتوانرێت متمانەی پێ بکرێت؛ دەبێت وریا بین، و ئاگادار بین. دوژمن دەزانێت مامەڵە لەگەڵ کێ دەکات.

سەرۆکی دەزگای داد وێڕای ڕوونکردنەوە و خستنەڕووی ئامانجەکانی دانوستانەکانی کۆماری ئیسلامیی ئێران ڕایگەیاند: بەرپرسانی پێوەندیدار بە ڕەهایی نایانەوێت دانوستان و سازش لەسەر مافەکانی نەتەوەی ئێران لە کاتی دانوستانەکاندا بکەن؛ بەڵکوو دەیانەوێت دانوستان بکەن بۆ ئەوەی مافەکانیان بەدیبهێنن و وەریبگرنەوە.

جەختیشی کرد: واتە ئەگەر شتێک واژۆ کرا و دوژمن ڕێککەوتنەکە بشکێنێت ئێمە تۆڵەی دەکەینەوە و ئەوەی پێویستە بیکەین لە بەرامبەر پێشێلکردنی ڕێککەوتنی لایەنی بەرامبەردا.