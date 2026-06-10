  1. ئێران
AP ١٤٠٥ جۆزەردان ٢٠ ١٠:٠٢

وەزارەتی دەرەوەی ئێران هۆشداریی بە وڵاتانی ناوچەکەدا؛دەستەوسان نابین

وەزارەتی دەرەوەی ئێران هۆشداریی بە وڵاتانی ناوچەکەدا؛دەستەوسان نابین

وەزارەتی دەرەوەی ئێران وێڕای به توندی ئیدانه کردنی تاوانی دەستدرێژی سەربازی ئەمریکا بۆ سەر ئێران ڕایگەیاند: بۆ پێکانی سەرچاوەی ئەو هێرشانە دەستەوسان نابین.

وەزارەتی دەرەوەی ئێران وێڕای به توندی ئیدانه کردنی تاوانی دەستدرێژی سەربازی ئەمریکا بۆ سەر ئێران، جارێکی تر به ڕپرسیارێتی یاسایی و ئەخلاقی هەموو وڵاتانی ناوچه به تایبەت ئەو وڵاتانەی که له کەنارەکانی باشووری کەنداوی فارس هەڵکەوتووه ، بۆ ڕێگری له هەرچەشنه کەڵک وەرگرتنێک له خاک و ئیمکاناتەکانیان له لایەن سوپای تیرۆریستی ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنی بۆ پلاندانان و ڕێکخستن و تیرۆر و پاڵپشتیکردن به بیر دێنێتەوه.

هۆشداری دەدات لەوەی کە کۆماری ئیسلامی ئێران درێغی ناکات لە بەکارهێنانی مافی ئاسایی خۆی بۆ بەرگریکردن لە خۆی، لەوانە بە ئامانجگرتنی سەرچاوەی هێرشەکان و هەروەها بنکە و دامەزراوە لۆجستییەکانی کە بۆ جێبەجێکردن و پشتیوانی ئۆپەراسیۆنە شەڕانگێزەکان دژی ئێران بەکاردەهێنرێن.

News ID 59688

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