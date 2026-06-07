بنکەی ئاسمانی ڕامات داودی ئیسڕائیل کرایە ئامانجی مووشەکی ئێران

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سپای پاسداران ڕایگەیاند: لە کاردانەوە بە تاوانی ڕژێمی قۆرخکاری زایۆنیستی لە باشووری لوبنان و کوشتن و ئاوارەبوونی بەربڵاوی خەڵک لە ناوچەکانی سووڕ و نەباتیە و دەوروبەری بنکەی ئاسمانی ڕامات داود، کرایە ئامانج.

نووسینگەی پێوەندییە گشتییەکانی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی سەبارەت بە وەڵامدانەوەی مووشەکیی ئێران بۆ پێشێل کردنی ئاگربەست لە لایەن ڕژیمی زایۆنی ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردەوە.

ئۆپەراسیۆنی ئەمشەو هۆشدارییەک بوو و ئەگەر دەستدرێژییەکان دووبارە بکرێنەوە، وەڵامەکان بەرفراوانتر دەبن و هەموو ئامانجە ئەمریکی-زایۆنیستەکانی ناوچەکە دەگرێتەوە.