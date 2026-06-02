تاران هێشتا وڵامی ئەمریکای نەداوەتەوە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرچاوەیەکی ئاگادار سەبارەت بە دوایین دۆخی پێداچوونەوە بە دەقی ئەگەری یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنی ئێران و ئەمریکا بۆ کۆتاییهێنان بە شەڕ بە مێهر ڕاگەیاند: دەقی کۆتایی ئێران هێشتا لە تاران باس دەکرێت و تا ئێستا هیچ وەڵامێک نەنێردراوە.

ئاماژەی بەوەشکرد: مێژووی پابەندنەبوون و ڕەشبینی مێژوویی ئەمریکا وایکردووە ئێران زۆر بە توندی سەیری ئەو پرسە بکات.

ئەم کەسە نزیکە لە تیمی دانوستانکاری ئێران ڕوونی کردەوە: ئێران لەسەر بنەمای ئەزموونەکانی پێشوو دامەزراوە، هەوڵی بەدەستهێنانی قازانجی ڕاستەقینە دەدات.

سەرچاوە ئاگادارەکە لە درێژەی قسەکانیدا وتی: ئەمریکا نیگەرانە لە شەڕ، ئێمە نیگەرانین لە ڕێککەوتنەکە؛ چونکە ئەمریکا پارەیەکی زۆری لە شەڕدا خەرج کردووە و سەرکەوتوو نەبووە.

جەختیشی کردەوە: ئێران پێشتریش ڕووبەڕووی پابەندنەبوون بووەتەوە لە لایەنی بەرامبەرەوە. بۆیە بنەمای ئێران بریتییە لە گەڕانەوە و ڕێوشوێنی جێبەجێکاری کۆنکرێتی.