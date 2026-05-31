ئێران درۆنێکی هێرشبەری ئەمریکای تێکشکاند

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە پشتبەستن بە ئیدارەی پێوەندییە گشتییەکانی سوپای پاسداران، سەرلەبەیانی ئەمڕۆ یەکشەممە، فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوانی MQ1 سەر بە سوپای داگیرکەری ئەمریکا چووەتە ناو ئاوەکانی ئێران و بە نیازی ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی دوژمنکارانە بووە. دەستبەجێ لەلایەن مووشەکە بەرگرییە ئاسمانییە مۆدێرنەکانی سوپای پاسداران چاودێری کرا و کرایە ئامانج و خراوەتە خوارەوە.

بەشی بەرگری ئاسمانی سوپای پاسداران هۆشداریدا لەوەی ئاوە نیشتمانییەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران بەتەواوی لەژێر کۆنتڕۆڵدایە و هەر دەستدرێژییەک بە شێوەیەکی یەکلاکەرەوە مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت.