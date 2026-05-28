AP ١٤٠٥ جۆزەردان ٧ ٢٢:١٧

ئەمریکا گەمارۆی خستە سەر فڕۆکەوانی ئێران

وەزیری خەزێنەی ئەمەریکا لە درێژەی کردەوەی دوژمنکارانەی ئەم وڵاتە لە دژی ئێران، سزا نوێیەکانی فڕۆکەوانی ڕاگەیاند.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە پشتبەستن بە کەناڵی فەڕەنسا ٢٤، سکۆت بێنت، وەزیری خەزێنەی ئەمریکا ئەمڕۆ ڕایگەیاند کە ئەو وڵاتە لە نێوان ڕێکارەکانی دیکەدا ڕێگری لە چوونە ژوورەوەی ئێران بۆ فڕۆکەخانەکان دەکات.

ناوبراو لە پۆستێکدا لە سۆشیال میدیا نووسیویەتی، ئەمریکا ڕێگری لە چوونە ژوورەوەی دوو کۆمپانیای فڕۆکەوانی ئێرانی دەکات بۆ فڕۆکەخانەکان و ڕێگری دەکات لە پڕکردنەوەی سووتەمەنی و فرۆشتنی پسوولەی گەشتکردن.

بینێت ناوی ئەو دوو هێڵی ئاسمانییەی نەهێنایە ئاراوە، بەڵام پێشتریش ئێران ئایر و ماهان ئایر لەلایەن وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکاوە سزایان بەسەردا سەپێنرابوو.

لەهەمانکاتدا بانگەشەی ئەوەی دەکرد کە تەنها گەیشتن بە ئەنجامێکی دڵخۆشکەر لە دانوستانەکاندا دەتوانێت کۆتایی بەمە بهێنێت!

