کاردانەوەی تاران بە هەڕەشەیەکی ئەمریکا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیسماعیل بەقایی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران ، بە توندی ئیدانەی دەستدرێژی سەربازیی ئەمریکا بۆ سەر ناوچەکانی بەندەر عەباس کرد کە لە کاتژمێرەکانی سەرەتای بەیانی ئەمڕۆ پێنجشەممە ٢ی جۆزەردان ڕوویدا .

بەقایی ئاماژەی بەوەدا کە ئەم کردەوە شەڕانگێزانە دژ بە یەکپارچەیی خاکی ئێران و سەروەری نیشتمانی ئێران پێشێلکارییەکی گەورەی یاسای نێودەوڵەتی و میساقی نەتەوە یەکگرتووەکان و ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکانە.

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران بە ئاماژەدان بە پێشێلکردنی بەردەوامی ئاگربەست لە لایەن ئەمریکاوە، بە تایبەت هێرش بۆ سەر کەشتییە بازرگانییەکان لە ناوچەی کەنداوی فارس و ئاوە کراوەکان و هەروەها هێرشی ئاسمانی بۆ سەر ناوچەکانی باشووری ئێران لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا، پێداگری لەسەر ئیرادەی کۆماری ئیسلامیی ئێران کرد بۆ گرتنەبەری هەموو ڕێوشوێنێکی پێویست بۆ بەرگریکردن لە سەروەریی نەتەوەیی و یەکپارچەیی خاکی ئێران بەپێی مادەی ٥١ی میساقی نەتەوە یەکگرتووەکان.

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران هەروەها وێڕای ئیدانەکردنی ئەو قسە هەڕەشەکارانەی بەرپرسانی ئەمریکا لە دژی ئێران و هەندێک وڵاتی دیکەی ناوچەکە، هاوسۆزی خۆی لەگەڵ وڵاتی دۆست و برا عومان دەربڕی و ڕایگەیاند: هەڕەشەی "لەناوبردنی" وڵاتێکی ئەندامی نەتەوە یەکگرتووەکان کە هەمیشە ڕۆڵێکی بنیاتنەر و کاریگەر و بەرپرسیارانەی لە ئاشتی و ئاسایشی ناوچەکەدا گێڕاوە و هەوڵە بەرزەکانی خۆی لە خزمەتی ناوچەکەدا بەکارهێناوە ئاشتی و سەقامگیری وەک ناوبژیوانێک لە پڕۆسە دیپلۆماسییەکان بۆ چەندین ساڵە تەنها پێشێلکردنی پرەنسیپی بنەڕەتی قەدەغەکردنی هەڕەشەی بەکارهێنانی هێز نییە، بەڵکو نیشانەیەکی تری مەترسیدارە بۆ ئاساییکردنەوەی نایاسایی و چەوساندنەوە لە پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکاندا.