وتەبێژی ئەرتەشی ئێران: ئەمریکا بۆ هەمیشە لەم ناوچەیە دەردەکەین

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وتەبێژی ئەرتەشی کۆماری ئیسلامی ئێران زیادی کرد: ئەمڕۆ گەرووی هورمز لە ژێر کۆنترۆڵی ستراتیژی هێزە چەکدارەکانی ئێراندایە؛ ڕۆژئاوای گەرووەکە لە ژێر کۆنترۆڵی هێزی دەریایی سوپای پاسداراندایە و ڕۆژهەڵاتی لە ژێر کۆنترۆڵی هێزی دەریایی ئەرتەش .

لە درێژەی قسەکانیدا وتی: ئەم کۆنترۆڵە هەماهەنگ و هاوبەشە، وێڕای زیادکردنی چاودێری و سەروەری ئێران بەسەر ناوچەکەدا، داهاتەکانی دەگاتە دوو هێندەی داهاتی نەوت بۆ وڵاتەکە.

ئەکرەمینیا وتی: دوژمن پێی وابوو بە ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی شۆک و سەرسوڕمان و تیرۆرکردنی ڕێبەری مەزنی شۆڕش و فەرماندە باڵاکان، خەڵک بخاتە شۆکەوە و دەتوانێت لە ماوەی سێ ڕۆژدا حکوومەتی ئێران بڕوخێنێت، بەڵام بە پێچەوانەی خەیاڵی خۆیانەوە، خەڵک ڕژانە سەر شەقامەکان بۆ ئەوەی نەڕووخێنن، بەڵکوو بۆ پشتگیریکردنی نیزام و خاکەکەیان، یەکگرتوویی نەتەوەیی بەهێزتر بوو.

وتەبێژی ئەرتەشی کۆماری ئیسلامیی ئێران زیادی کرد: سەرەڕای ٢٠ ساڵ پلاندانان بۆ هێرشکردنە سەر ئێران، دوژمن هەرگیز پێشبینی ئەوەی نەدەکرد کە هێزە چەکدارەکان نەک تەنها توانای شەڕی خۆیان بپارێزن، بەڵکوو ڕێگری لە دوژمنان بکەن لە گەیشتن بە ئامانجەکانی لە ڕێگەی تەقەی مووشەکی و ئۆپەراسیۆنی زەمینی و ئەم خۆڕاگرییە فاکتەری سەرەکی سەرکەوتنی ئەمڕۆمانە.

ناوبراو زیادی کرد: لە شەڕی ئەم دواییەدا، لەناوبردنی توانای مووشەکی و ئەتۆمی، هەڵوەشاندنەوەی وڵات و ڕووخاندنی ڕژێم لە ئامانجەکانی دوژمن بوون، بەڵام هیچ کام لە ئامانجەکانیان نەگەیشتن.