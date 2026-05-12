بوومەلەرزە دای لە تاران

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،
دوای کاتژمێرێک لە بوومەلەرزەکەی پەردیس بە گوڕی ٣.٤ پلە،
شەوی سێشەممە بوومەلەرزەیەکی تاڕادەیەک بەهێز دەماوەند و تارانی هەژاند.
دەگوترێت لەرزۆکی تاران لە نێوان ٥ بۆ ١٠ چرکە بەردەوام بووە.
دوابەدوای بوومەلەرزەکەی تاران چەند ساتێک لەمەوبەر، سەرجەم بنکەکانی مانگی سوور و فریاگوزاری خرانە حاڵەتی ئامادەباشی تەواوەوە.
ناوەندی بوومەلەرزەزانیی لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند: چەند ساتێک لەمەوبەر بوومەلەرزەیەک بە گوڕی ٤.٦ پلە سنووری پارێزگاکانی تاران و مازەندەرانی هەژاند
