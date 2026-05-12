AP ١٤٠٥ گوڵان ٢٣ ٠١:٢٠

بوومەلەرزە دای لە تاران دوو جار هەژاندی بوومەلەرزەکە 4.6 بە پێوەری ڕیشتەر بووە.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

دوای کاتژمێرێک لە بوومەلەرزەکەی پەردیس بە گوڕی ٣.٤ پلە،

شەوی سێشەممە بوومەلەرزەیەکی تاڕادەیەک بەهێز دەماوەند و تارانی هەژاند.

دەگوترێت لەرزۆکی تاران لە نێوان ٥ بۆ ١٠ چرکە بەردەوام بووە.

دوابەدوای بوومەلەرزەکەی تاران چەند ساتێک لەمەوبەر، سەرجەم بنکەکانی مانگی سوور و فریاگوزاری خرانە حاڵەتی ئامادەباشی تەواوەوە.

ناوەندی بوومەلەرزەزانیی لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند: چەند ساتێک لەمەوبەر بوومەلەرزەیەک بە گوڕی ٤.٦ پلە سنووری پارێزگاکانی تاران و مازەندەرانی هەژاند

