  1. جیهان
AP ١٤٠٥ گوڵان ١٨ ٠٥:١٤

ترامپ: ئێران هێرشی کردە سەر سێ کۆپاپۆڕی سەربازی ئەمریکا

ترامپ: ئێران هێرشی کردە سەر سێ کۆپاپۆڕی سەربازی ئەمریکا

سەرۆکی حکومەتی تیرۆریستی ئەمریکا دانی بەوەدانا کە "هێزی دەریایی ئێران" بە جۆرەها چەک هێرشی کردووەتە سەر سێ کەشتی دەستدرێژیکاری ئەمریکای داگیرکەر، بەڵام ئاگربەست بەردەوامە و کۆتایی نەهاتووە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە پشت بەستن بە ڕاپۆرتە میدیاییەکان، سەرەڕای دەستدرێژیی هێزەکانی ئەمریکا بۆ سەر بەندەرەکانی قشم و بەندەر عەباس لە باشووری ئێران، دۆناڵد ترامپ ئەم هێرشانەی بە بێ بایەخ ناوبرد و بانگەشەی ئەوەی کرد کە ئاگربەست کۆتایی نەهاتووە و هێشتا بەردەوامە.

سەرۆکی حکومەتی تیرۆریستی ئەمریکا دانی بەوەدانا کە هێزی دەریایی ئێران بە جۆرەها چەک هێرشی کردووەتە سەر ٣ کەشتی ئەمریکای داگیرکەر.

ترامپ هەڵهاتنی پاپۆڕە هێرشبەرەکانی ئەمریکای بە کشانەوەی خۆیان لە ئاگری ئێران وەسف کرد!

لە درۆیەکی دیکەدا ئیدیعای کردووە کە هیچ کام لە و کەشتیانە زیانیان پێنەگەیشتووە.

دوابەدوای هێرشەکەی سەر بەندەرەکانی قشم و بەندەر عەباس، فەرماندەیی ناوەندیی ئەمریکا لە ڕۆژئاوای ئاسیا (سێنتکۆم) بە بڵاوکردنەوەی بەیاننامەیەک لە تۆڕی کۆمەڵایەتی، بەرپرسیارێتی هێرشەکانی سەر ناوچەکانی بەندەر عەباس و قشمی لە ئەستۆ گرت.

لەلایەکی دیکەوە هێزی دەریایی کۆماری ئیسلامیی ئێران ڕایگەیاند کە لە کاردانەوە بە هێرشی دوژمنی ئەمریکایی، بە مووشەکی کروز و فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی هێرشیان کردووەتە سەر کۆپاپۆڕە سەربازییەکەی ئەمریکا.

News ID 59437

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت