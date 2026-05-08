ترامپ: ئێران هێرشی کردە سەر سێ کۆپاپۆڕی سەربازی ئەمریکا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە پشت بەستن بە ڕاپۆرتە میدیاییەکان، سەرەڕای دەستدرێژیی هێزەکانی ئەمریکا بۆ سەر بەندەرەکانی قشم و بەندەر عەباس لە باشووری ئێران، دۆناڵد ترامپ ئەم هێرشانەی بە بێ بایەخ ناوبرد و بانگەشەی ئەوەی کرد کە ئاگربەست کۆتایی نەهاتووە و هێشتا بەردەوامە.

سەرۆکی حکومەتی تیرۆریستی ئەمریکا دانی بەوەدانا کە هێزی دەریایی ئێران بە جۆرەها چەک هێرشی کردووەتە سەر ٣ کەشتی ئەمریکای داگیرکەر.

ترامپ هەڵهاتنی پاپۆڕە هێرشبەرەکانی ئەمریکای بە کشانەوەی خۆیان لە ئاگری ئێران وەسف کرد!

لە درۆیەکی دیکەدا ئیدیعای کردووە کە هیچ کام لە و کەشتیانە زیانیان پێنەگەیشتووە.

دوابەدوای هێرشەکەی سەر بەندەرەکانی قشم و بەندەر عەباس، فەرماندەیی ناوەندیی ئەمریکا لە ڕۆژئاوای ئاسیا (سێنتکۆم) بە بڵاوکردنەوەی بەیاننامەیەک لە تۆڕی کۆمەڵایەتی، بەرپرسیارێتی هێرشەکانی سەر ناوچەکانی بەندەر عەباس و قشمی لە ئەستۆ گرت.

لەلایەکی دیکەوە هێزی دەریایی کۆماری ئیسلامیی ئێران ڕایگەیاند کە لە کاردانەوە بە هێرشی دوژمنی ئەمریکایی، بە مووشەکی کروز و فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی هێرشیان کردووەتە سەر کۆپاپۆڕە سەربازییەکەی ئەمریکا.