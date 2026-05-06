ئێران لە نەتەوەیەکگرتووەکان مەرجی کردنەوەی گەرووی هورمۆزی ڕاگەیاند

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، شاندی ئێرانی لە نەتەوە یەکگرتووەکان، ناوەڕۆکی لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بڵاوکردەوە، وتی: تاکە ڕێگەچارەی قبووڵکراو بۆ دۆخی گەرووی هورمز، کۆتاییهێنانی هەمیشەییە بە شەڕ و هەڵگرتنی گەمارۆی دەریایی. نوێنەرایەتی هەمیشەیی ئێران لە نەتەوە یەکگرتووەکان داوای لە وڵاتانی ئەندام کرد کە خۆیان لە پشتیوانیکردن یان هاوکاریکردن لە داڕشتنی ئەو ڕێکخراوە بەدوور بگرن.

