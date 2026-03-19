چالاکی سیاسی ئەمریکایی: دوژمنانی ئێران گەورەترین تیرۆریستن

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، پاول لارودی چالاکی سیاسی ئەمریکایی نووسی: دوژمنانی ئێران گەورەترین تیرۆریستەکانن لە ڕژێمی کۆمەڵکوژی زایۆنی تا هاوپەیمانی نزیکی، ئەمریکا و هاوپەیمانە دەستنیشانکراوەکانی. شەڕ لەگەڵ ئێران ئەم وتەیە دەسەلمێنێت.

لارودی جەختی کرد: لە حاڵێکدا کە ئێران جگە لە وڵامدانەوە بە دەستدرێژییەکانی، خۆی لە هێرش دەبوێرێت، زایۆنیستەکان و ئەمریکا زیاتر لە هەر کاتێکی دیکە دەیانەوێت ڕۆڵی دەستدرێژیکار بگێڕن و لە حاڵێکدا کە ئێران تەنیا وڵامی هێرش بۆ سەر ئامانجە سەربازییەکان دەداتەوە. ئیسڕائیل و ئەمریکا وە بێ کەڵک کەسایەتییە گستییەکان تیرۆر دەکەن و منداڵانی بێ تاوان لە قوتابخانەکان دەکاتە ئامانج. ئیران وڵاتێکی تیرۆریستی نییە. دوژمنەکانی تیرۆریستن.