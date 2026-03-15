قالیباف: ئەمریکا سەربازانی لەپێناو ئیسرائیل بەکوشت دا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەمەدباقر قالیباف، سەرۆکی مەجلیسی شۆڕای ئیسلامی لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکسدا ڕەخنەی لە سیاسەتگەلی ئەمریکا گرت و وتی: لیستی ئامانجەکان بریتین لە ڕادار، باتری، تانکەری سووتەمەنی، بنکەی سەربازی و درۆنیی. باشە ڕای ژێنڕاڵی تەلەڤیزیۆنیی هێگزێت چیە؟

نووسیشی: ئاساییە کە ستراتژیی درەوشاوەی ئێستا ئەوەیە کە هێزی پیادە لە مەکینەی گوشت بهاوێژن. ئەوان سەربازی بێچارە دەنێرن تا ئەوی ژینڕاڵەکان تێکی دەدەن، دروستی بکەنەوە؛ بۆ ئیسرائیل بمرن!