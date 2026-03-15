پزشکیان: ئەوەی کە کارەساتەکان دەبینێت و بێدەنگە، هاوبەشی جەنایەتکارەکانە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەسعوود پزشکیان سەرۆک کۆماری ئێران لە تویتێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکس نووسی: کەسێک کە پاگەندەی ئاشتی جیهانی دەکرد، قوتابخانە، نەخۆشخانەکان، یاریگەکان و ئاسەواری شارستانیەتی کردە ئامانج و تەنیا لە یەک حاڵەتدا 160 منداڵی لە میناب کوشت.

ئەوەی کە کارەساتەکان دەبینێت و بێدەنگە، هاوبەشی جەنایەتکارەکانە. بۆ چ تاوانێک کوژران؟