  1. ئێران
AP ١٤٠٤ ڕەشەمە ٢٤ ١١:٤٥

پزشکیان: ئەوەی کە کارەساتەکان دەبینێت و بێدەنگە، هاوبەشی جەنایەتکارەکانە

پزشکیان لە تویتێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکس نووسی: ئەوەی کە کارەساتەکانی دەبینێت و بێدەنگی ڕادەگرێت، هاوبەشی نەخوازراوی جەنایەتکارە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەسعوود پزشکیان سەرۆک کۆماری ئێران لە تویتێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکس نووسی: کەسێک کە پاگەندەی ئاشتی جیهانی دەکرد، قوتابخانە، نەخۆشخانەکان، یاریگەکان و ئاسەواری شارستانیەتی کردە ئامانج و تەنیا لە یەک حاڵەتدا 160 منداڵی لە میناب کوشت.
ئەوەی کە کارەساتەکان دەبینێت و بێدەنگە، هاوبەشی جەنایەتکارەکانە. بۆ چ تاوانێک کوژران؟

News ID 58894

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت