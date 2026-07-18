ڕێبەری باڵای ئێران: گەلی ئێران وانەی لەبیر نەکراویان هەیە بۆ دوژمن

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید موجتەبا خامنەیی ڕێبەری باڵای ئێران وتیان: پێشێلکاری دووبارەی شەیتانی گەورە لە یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن کە لە نێوان سەرۆکەکانی ئێران و ئەمریکادا واژۆ کرابوو، جارێکی دیکە بۆ هەمووانی سەلماند کە واژۆی سەرۆکی ئەمریکا چەندە بێ بەها و پووچەڵە و چەواشەکاری و تۆتالیتاریزم و بەربەرییەت بەشێکی دانەبڕاون لە ئایدۆلۆژیا و پراکتیکی ئەمریکا.

وتیشیان: ئەمڕۆ شەیتانی گەورە جارێکی تر ڕووخساری ڕاستەقینە و بێ دەمامکی خۆی ئاشکرا کردووە، بەجۆرێک کە ئەم ئەزموونە تاریکەی تاوان و پێشێلکردنی بەڵێن بەڵگەیەکی بەهێزی دیکەیە لەسەر سروشتی درۆزن و نالۆژیکی و متمانەپێنەکراو و چەوتی ئەمریکا.

زیادیشیان کرد: ئێستا کە دوژمنی ئەمریکا بە دوای هاندانی شەڕ و بەرگەگرتنی تێچووی قورستر و بێشەرەفی گەورەترە، پێویستە بزانێت کە نەتەوەی ئازیزی ئێران و بەرەی خۆڕاگری وانەی لەبیرنەکراویان هەیە بۆی، وەک نموونەی ئازایەتی جەنگاوەرانی ئیسلام و هەستی خەڵکی ئازای ناوچەی باشوور لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا.

پێویستە پێتان بڵێم خەڵکی دڵسۆز و سەربەرزی ئێران کە لە پرەنسیپترین بابەتەکانی ئەم کاتەدا پێداگری لەسەر یەکگرتوویی و هاوپەیمانی پیرۆز لە هەموو ئاستەکانی خەڵک و بەرپرسان و لە هەموو بوارەکاندا بکەن بۆ گەیشتن بە ئایدیاڵە بەرزەکانی ئینقلابی ئیسلامی و دەستەبەرکردنی کەرامەت و سەربەخۆیی ئێرانی خۆشەویستمان، بە تایبەت لە بەرامبەر دوژمنی تاوانبار و فێڵبازی ئەمریکی.

هەروەک پێشتر چەندین جار و بە جەختەوە وەبیر هێنراوەتەوە، پاراستنی یەکڕیزی و دوورکەوتنەوە لە دووبەرەکی و ململانێ و جیاوازییە سیاسییەکان و تیشک خستنە سەر یەکگرتووییە کۆمەڵایەتییەکان ئەرکێکی گشتگیرە و بێگومان ڕۆڵی بەرپرسان لە یەکگرتوویی و یەکپارچەیی وڵاتدا گرنگتر و هەستیارترە.

لە کۆتاییشدا بە جەخت لەسەر زەروورەتی پاراستنی یەکگرتوویی لە نێوان بەرپرسانی وڵات جارێکی تر سپاس و پێزانینیان ئاراستەی خەڵکی ئێران کرد کە بەشداریی بەشکۆیان لە ڕێوڕەسمی پرسەی ڕێبەری شەهید کردووە.