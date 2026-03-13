شەهادەتی 14 ئەندامی کادیری دەرمان و خەسار لە 34 بنکەی فریاکەوتن

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، جەعفەر میعادفەر سەرۆکی ڕێکخراوی فریاکەوتنی ئێران بە ئاماژە بە ڕێژەری زۆری کوژران و بریندار بوونی هێزەکانی فریاکەوتن ڕایگەیاند: 14 کەس لە کادیری دەرمان لە ئەو ڕووداوانەدا شەهید بوون کە 3 کەسیان کادیری فریاکەوتن بوون و بە گشتی 96 کەس کە کادیری دەرمان بریندار بوون کە 65 کەسیان لە هێزەکانی فریاکەوتن بوون.

بە وتەی ناوبراو، کەم تەمەنترین شەهید کۆرپەیەکی 8 مانگان بووە و بەساڵاچووترین شەهیدیش پیاوێکی 88 ساڵانە.

سەرۆکی ڕێکخراوی فریاکەوتنی ئێران ڕاشیگەیاند: 34 بنکەی فریاکەوتن خەساریان بەرکەوتووە و 3 بنکە لە ئەو ژمارەیە بەتواوەتی وێرا بووە.