  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
AP ١٤٠٤ ڕەشەمە ٢٢ ٠٩:٣٨

بەرخۆدانی ئیسلامی عێراق فڕۆکەیەکی ئەمریکای داخست

بەرخۆدانی ئیسلامی عێراق بەرپرسیارێتی بەردانەوەی فڕۆکەیەکی سووتەمەنی گەیێنی ئەمریکا لە عێراقی لە ئەستۆ گرت.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەقاومەی ئیسلامی عێراق لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند:شەڕڤانانمان توانیویانە ڤڕۆکەیەکی ستراتژیکی جۆری کی سی ١٣٥ی هێزی داگیرکەری ئەمریکا لە ڕۆژاوای عێراق تێکشکێنن.
لەو بەیاننامەیەدا هاتووە که بە چەکی هاوڕێژ و پێویست ئەو فڕۆکە داخرا.

