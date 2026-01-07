  1. ئێران
باڵوێزخانی ئێران لە ئەڵمانیا هوشداری بە ئەورووپا دا

باڵوێزخانەی تاران لە بەرلین سەبارەت بە دەستێوەردانی هەندێک وڵاتی ئەورووپی لە کاروباری ناوخۆیی ئێران هوشداری دا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، باڵوێزخانی ئێران لە ئەڵمانیا لە یادداشتێک کە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکسدا بڵاوی کردەوە، ڕایگەیاند: هەندێک ناوەندی ئەورووپی کە هەمبەر بە یاسابەزاندنەکانی ڕژیمی ئیسرائیل و لەوان کۆمەڵکوژییەکانی غەزە و دەستدرێژیی نایاسایی ئەو ڕژیمە وێڕای ئەمریکا بۆ سەر ئێران و شەهیدبوونی هاووڵاتیانی بێ‌تاوانی ئێرانی، بێدەنگ بوون و تەنانەت پاڵپشتیان دەکرد، ئێستا ئاساییە کە بەری بن لە پێگەی ئەخلاقی بۆ ڕادەبڕینی دەستێوەردەرانە و دووبەرەکێیانە لە کاروباری ناوخۆیی ئێران.

باڵوێزخانەی ئێران هوشداریشی دا: تاقی‌کردنەوەی تاقیکراوە هەڵەیە!

