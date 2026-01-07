باڵوێزخانی ئێران لە ئەڵمانیا هوشداری بە ئەورووپا دا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، باڵوێزخانی ئێران لە ئەڵمانیا لە یادداشتێک کە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکسدا بڵاوی کردەوە، ڕایگەیاند: هەندێک ناوەندی ئەورووپی کە هەمبەر بە یاسابەزاندنەکانی ڕژیمی ئیسرائیل و لەوان کۆمەڵکوژییەکانی غەزە و دەستدرێژیی نایاسایی ئەو ڕژیمە وێڕای ئەمریکا بۆ سەر ئێران و شەهیدبوونی هاووڵاتیانی بێ‌تاوانی ئێرانی، بێدەنگ بوون و تەنانەت پاڵپشتیان دەکرد، ئێستا ئاساییە کە بەری بن لە پێگەی ئەخلاقی بۆ ڕادەبڕینی دەستێوەردەرانە و دووبەرەکێیانە لە کاروباری ناوخۆیی ئێران.

باڵوێزخانەی ئێران هوشداریشی دا: تاقی‌کردنەوەی تاقیکراوە هەڵەیە!