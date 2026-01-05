  1. ئێران
دوایین زانیاری لەسەر دۆخی هاووڵاتیانی ئێرانی لە ڤەنزوێلا

وەزیری دەرەوەی ئێران ، به ئاماژه بەوەی کە باڵوێزخانەی ئێران له ڤەنزوێلا کراوەیه ، وتی: به شێوەیەکی بەردەوام چاودێری بارودۆخه که دەکرێت.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران، وتی: به شێوەیەکی بەردەوام چاودێری بارودۆخه که دەکرێت، بۆیه دۆخی هاووڵاتیانی ئێرانی لەم وڵاته باشه و هیچ کێشەیەک باس نەکراوه .

