دوایین زانیاری لەسەر دۆخی هاووڵاتیانی ئێرانی لە ڤەنزوێلا

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،
سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران، وتی: به شێوەیەکی بەردەوام چاودێری بارودۆخه که دەکرێت، بۆیه دۆخی هاووڵاتیانی ئێرانی لەم وڵاته باشه و هیچ کێشەیەک باس نەکراوه .
وەزیری دەرەوەی ئێران ، به ئاماژه بەوەی کە باڵوێزخانەی ئێران له ڤەنزوێلا کراوەیه ، وتی: به شێوەیەکی بەردەوام چاودێری بارودۆخه که دەکرێت.
