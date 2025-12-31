دادگای ئەمریکا هێرشی پاسەوانەکانی ئەردۆغان بۆ سەر خۆپیشاندەرە کوردەکانی ئیدانە کرد

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، کالین کولار-کوتێلی دادوەری دادگای فیدراڵی ئەمریکا بە قبووڵ کردنی ڕاپۆرتی دادوەری چاوەدێری دۆسیەکە، حوکمی دا کە دەوڵەتی تورکیا لە هێرشی هاوئاهەنگی پاسەوانانی سەرۆک کۆماری ئەو وڵاتە بۆ سەر خۆپیشاندەران لە نزیکی شوێنی نیشتەجێ بوونی تورکیا لە واشنتۆن، بەرپرسیارێتی ڕاستەوخۆی هەبووە. ئەو هێرشە لە 16ی مەی 2017 و چەند کاتژمێر دوای دیداری ئەردۆغان لەگەڵ دۆناڵد ترامپ رووی دا.



بە گوێرەی دەنگی 37 لاپەڕەیی دادگای فیدراڵی کلۆمبیا، دوای ئەوەی کە دەوڵەتی تورکیا لە ئۆکتۆبەری 2025 لە درێژەی بەرگری لە مافی خۆی کشایەوە و لە کردەوەدا لە ڕەوتی دادوەریەکە کشایەوە، دادگا سزای لە دژی ئەنقەرە دەرکرد. پێشتر هەوڵەکانی تورکیا بۆ پشت بەستن بە پارێزوانی دەسەڵات لە هەموو شوێنەکان، لەوانە لە دادگای ئیستینافی ناوچەی کلۆمبیا، ڕەت کرابووەوە.



چواردە سکاڵاکەری ئەو دۆسیە بە پێشکەش کردنی شایەتی فەرمی ڕایانگەیاند کە ئەو هێرشە هیچ پێوەندیەکی بە پارێزوانی لە ئەردۆغانەوە نەبووە و بەس بە ئامانجی سزادان و ترساندنی دژبەران ئەنجام دراوە. دادگاکە تورکیای بە تاوانی هێرش، کوشتن و بڕین، زیندانی کردنی نایاسایی و دروست کردنی خەساری چڕی ڕۆحی ئیدانە کرد.



خاڵی جێگای سەرەنج لە دەنگی دادگاکە، ناسینەوەی ئەو ڕووداوە وەکوو تاوان لەسەر بنەمای ڕقی ئێتنیکی بوو.



