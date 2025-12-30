یادی حەماسەتی 9ی بەفرانبار لە ئێران

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ٩ی بەفرانبار بە ڕۆژی "تێگەیشتن" و "پەیمانی میللەت لەگەڵ ویلایەت" ناسراوە. ئەم ڕۆژە وەبیرهێنەرەوەی ئامادەبوونی بەربڵاو و پڕ سۆزانەی گەلە لە ساڵی ١٣٩٧ی هەتاویدا، کە بە یەکڕیزی و تەبایی خۆیان داکۆکییان لە ئایدیالی شۆڕشی ئیسلامی و ویلایەتی فەقێ کرد.

حەماسەتی ٩ی بەفرانبار دەریخست کە نەتەوەی ئێران توانای ناسینی ڕێگای ڕاستی هەیە لە چرکەساتە گرینگەکاندا و بە تێڕامان و هۆشیارییەوە بەرامبەر بە فیتنە و پیلانگێڕییەکانی دوژمنان دەوەستێتەوە. لە یادی ئەم ڕۆژە ساڵانە ڕێوڕەسم و وتار و کۆبوونەوەی گشتی لە سەرتاسەری ئیران بەڕێوەدەچێت و بە دەرفەتێک دادەنرێت بۆ دووبارە خوێندنەوەی بەهاکانی شۆڕش و نوێکردنەوەی پەیمان لەگەڵ ویلایەتی فەقێ.

لە لاپەڕەیەکی مێژووی کۆماری ئیسلامیدا کە دوژمنان بە هاندانی ئاژاوەی شەقام و شەڕی دەروونی بەربڵاو خەیاڵیان بە داڕمانی ئەو سیستەمە دەکرد، گەلی ئێران لە ساڵی ١٣٩٧ی هەتاوی، بە ڕاپەڕینێکی خۆبەخۆ و بەربڵاو، بوو بە قۆناغی سەرەکی سیاسەت. ئەم بزووتنەوە بەرفراوانە کە لە قووڵایی چینە جیاجیاکانی کۆمەڵگاوە پێکهاتبوو وەڵامێکی یەکلاکەرەوە بوو بۆ ئاژاوەگێڕان .

ئامادەبوونی یەکگرتووی خەڵک لەو ڕۆژە مێژووییەدا، ئەو پیلانەی کە بەنیازی دروستکردنی درزێک بوو لە نێوان نەتەوە و سیستەمەکەدا، و پلانی ترسناک بۆ دەستپێکردنی شەڕی ناوخۆ بە تەواوی هەڵوەشاندەوە.