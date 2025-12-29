بەقایی: کەناڵی پەیوەندی ئێران لەگەڵ ئەمریکا هەیە؛ سپاسی عێراق دەکەین

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیسماعیل بەقایی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە کۆنگەری ڕۆژنامەڤانیدا سەبارەت بە بەفەرمی ناساندنی سومالی لەند لەلایەن ئیسرائیلەوە و کاردانەوەی دەزگای دیپلۆماسی وتی: ئەوە بابەتێکی گرینگە. هیچ وڵاتێک ئەو بابەتەی پشت ڕاست نەکردووەتەوە و ئەو ناسینەوە بێ واتایە. ناسینەوەی بەشێک لە وڵاتی سومالی لەلایەن لایەنێکەوە کە خۆی بوونی ڕەوا نییە، لە درێژەی دابەش بوونی ناوچەکە و بێ بەرگری کردنی ناوچەکەیە. وڵاتانی ناوچەکە یەک دەنگ لەگەڵ ئەو هەوڵە دژایەتی بکەن.



بەقایی سەبارەت بە کاردانەوەکان بە قسەکانی عێراقچی لە ڕۆژانی دواییدا سەبارەت بە گەمارۆکان وتی: گەمارۆمان هەڵنەبژاردووە و بەسەرماندا سەپێندراوە. گەمارۆ جەنایەت لە دژی مرۆڤایەتییە و ئێمە وەکوو تیرۆریزمی ئابووری چاو لە گەمارۆ دەکەین.



هەروەها سەبارەت بە لێدوانەکانی محەمەد شیاع سوودانی کە وتوویەتی خەریکین هەوڵ دەدەین بۆ بەڕێوە بردنی کۆبوونەوەی دووقۆڵی لە نێوان ئێران و ئەمریکا لە بەغدا وتی دوولایەنەکە دژی دانوستان نین و دەسخۆشی لە عێراقیش دەکەین بۆ هەوڵەکانی لە ڕیگەی ئاشتی و سەقامگیری ناوچەکە. بە پێی ئەزموونی پێنج شەش مانگی ڕابردوو، دەسپیکی دانوستانەکانپێوەیستی بە پابەند بوونی لایەنەکان بە بنەمای دانوستانە و مادامێک کە ئەوە پێک نەیێت باس لە ڕەوتی دانوستان ڕاست بینانە نییە.



ناوبراو زیادی کرد: ئێران بەردەوام پابەندی دیپلۆماسی بوو و دیپلۆماسی ئامێرێک بۆ بەرگری و دابینی بەرژەوەندیە نەتەوەییەکانی ئێرانە و هەر کات بزانین ئەو ئامرازە کارامەیە درێغی ناکەین.





بەقایی سەبارەت بە قسەکانی عێراقچی لەسەر داخرانی ڕێگای پێوەندی نێوان ئێران و ئەمریکا وتی: عێراقچی نەیوتووە ڕێگای پێوەندی داخراوە و ئەو ڕێگایە هەر کراوەیە و ئێمە ڕێگای فەرمی نووسینگەی پارێزەری لە بەرژەوەندیەکانمان هەیە و پێوەندیەکان هەر هەبووە و باسەکەی ئەوانیش لەسەر ئەوە بووە کە لە ئێستادا پێویست بە پێوەندی نییە.



وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە لە کاردانەوە بە سەفەری نتانیاهۆ بۆ ئەمریکا و هەڕەشەکان لە سەر ئێران وتی: توان و دەسەڵاتی ئێران لە خەڵکەکەیەوە سەرچاوە دەگرێت. ئێمە پشتمان بە توانی ناوخۆیی خۆمان بەستووە و هەمبەر ئەم کەشانە کۆڵ نادەین. ئیسرائیلیش بەدوای ناوچەیەکی بێ بەرگریە. جارێک بە بیانووی بەرنامەی ئەتۆمی ئاشتیخوازانە و جارێکی دیکە بە بیانووی توانایی بەرگری ئێران بەدوای ئاژاوەگێڕیە. وڵاتانی ناوچەکە بەختەوەرانە گەییشتوونەتە ئەو ئەنجامە کە تەنیا ڕێگای سەقامگیری، کۆنترۆڵی ئیسرائیلە.





بەقایی سەبارەت بە لێدوانەکانی ئەم دواییەی گرۆسی وتی: چاوەڕوانین کە گرۆسی بڕیارێکی بوێرانە بدات و بۆ جارێکش بووە هەوڵی ناسایی ئیسرائیل و ئەمریکا بۆ هێرش بۆ سەر دامەزراوە ژیر چاوەدێریەکانی ئێران ئیدانە بکات.





وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە سەبارەت بە سەرکوتی ناڕازیان لە سووریا وتی: تەقینەوەی تیرۆریستی لە مزگەوتی ئیمام عەلی بە توندی ئیدانە دەکەین، ڕووداوەکانی سووریا زۆر جێگای نیگەرانیە و هیوادارین خەڵکی سووریا بتوانن لە ئاسایشدا ژیان بکەن.





