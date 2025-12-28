پزشکیان: بژێوی ژیانی خەڵک یەکمایەتی ئێمەیە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەسعوود پزشکیان سەرلەبەیانی ئەمڕۆ یەکشەممە لە پەرلەمانی ئێران و لە ڕەوتی لێکدانەوەی بودجەی ساڵی 1405 ڕایگەیاند: گرینگترین بابەت بۆ من بژێوی ژیانی خەڵکە. هەڵاوسان و زیاد بوونی نرخی دراو دەبێتە هۆی گرانی لەسەر شانی خەڵک.

سەرۆک کۆماری ئێران بە ئاماژە بە دۆخی تایبەتی کۆ کردنەوەی بودجەی ئەمساڵ وتی: ئەمساڵ بۆ کۆ کردنەوەی بودجە یەکێک لە جیاوازترین ساڵەکان بوو. وڵات بەرەوڕووی وشکەساڵیەکی گەورە بووەوە، نرخی نەوت لە بازاڕە جیهانیەکان نزم بووەوە و سەرچاوەکانی هەناردەی نەوتی ئێرانیش دابەزی. دوژمنانی ئێران گومارۆکانیان چڕ کردەوە و هەوڵیان دا تێچووی ئابووری زیاتر بەسەر ئێراندا بسەپێنن. هەروەها شەڕیکی گەورەمان لەگەڵ ئاژاوەگێڕترین ڕژیم و ئیستکباری جیهانی هەبوو.



پزشکیان زیادی کرد: بە پشتی خودا، یەکگرتوویی و هاڕێیەتی خەڵک، گیانفیدایی هێزە سەربازیەکان، هەوڵی بەرپرسان و ڕیبەرایەتی ئایەتوڵڵا خامنەیی، هەموو ئەو دۆخانە تێدەپەڕێنین و وڵات سەرەڕای بەرەوڕوو بوونەوەی گەردەلوولی بەردەوامم، ڕێگای خۆی درێژە دەدات.

ناوبراو وتیشی: یەکمایەتی ئێمە ڕێگری لە هەڵاوسانە. هەروەها وتیشی کە دووهەم تەوەری سەرەکی بودجە، دادپەروەریە و خۆم پابەند بە ئەوە دەزانم کە لە ئەو ڕێگایەدا هەنگاو هەڵبگرم.