ئەم 6 کەسە لە عێراق بەربژێری پۆستی سەرۆک وەزیرانن

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە "المعلومه"، موعین کازمی پەرلەمانتاری پێشووی عێراق ڕایگەیاند کە بەربژێری بۆ پۆستی سەرۆک وەزیرانی عێراق تا ئاستی 6 کەس دابزیوە و هاوکات دوو ڕەوتی "ڕێکخراوی بەدر" و "عەسائیبی ئەهلی حەق" بۆ وەرگرتنی پۆستی جێگرایەتی یەکەمی پەرلەمان پێکەوە لە ڕکابەریدان.

کازمی بە ئاماژە بەوەی کە ئەو 6 کەس پێکهاتوون لە 3 سەرۆک‌وەزیرانی پێشووی عێراق و 3 کەسایەتیی تری ئەو وڵاتە، ڕاشیگەیاند: چوارچێوەی هاوئاهەنگی شیعە ڕەنگە تا بەر لە یەکەمین کۆبوونەوەی پەرلەمان لە 29ی دیسامبێر(8ی سەرماوەز)، کەسێکی دیار بۆ بربژێریی پۆستی جێگرایەتی یەکەمی پەرلەمان دەستنیشان بکات.

زیادیشی کرد: ئەگەر هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا سوور بێت لە گرتنەدەستی پۆستی سەرۆک‌وەزیران، هیچ بەربژێرێک بۆ پۆستی جێگری یەکەمی پەرلەمان ئاراستە ناکات و ئەو پۆستە لە ڕکابەریی نێوان ڕێکخراوی بەدر و عەسائیبی ئەهلی حەق، دیاری دەکرێت.