عێراقچی: ئێران و ڕووسیا هاوکارییەکانیان دەبنە بوارێکی هەستیار

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران لە کۆتایی سەردانەکەی بۆ ڕووسیا لە لاپەڕەی تایبەتی خۆیدا نووسیویەتی: "بە پشتبەستن بە پەیمانی هاوبەشی ستراتیژی نێوان ئێران و ڕووسیا، وەزارەتەکانی دەرەوەی دوو وڵات لەسەر نەخشەڕێگایەکی سێ ساڵە بۆ ڕێکخستن و بەرزکردنەوەی هاوکاری و هەماهەنگی دوولایەنە بۆ ئاستێکی باڵاتر ڕێککەوتوون".

هاوکاریی نزیکتر لە نێوان مۆسکۆ و تاران ڕێگە دەدات بە ڕێوشوێنی کاریگەرتر لە دژی سزا نایاساییەکانی ڕۆژئاوا و پتەوکردنی سەقامگیری ناوچەکە و پێشخستنی پرۆژەکانی ژێرخانی و پێشگرتن لە کردەوەی نایاسایی لە ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان. دراوسێکانمان لە پێشینەی کارەکانمانن”.