  1. ئێران
AP ١٤٠٤ سەرماوەز ٢٧ ١٧:١٠

عێراقچی: ئێران و ڕووسیا هاوکارییەکانیان دەبنە بوارێکی هەستیار

عێراقچی: ئێران و ڕووسیا هاوکارییەکانیان دەبنە بوارێکی هەستیار

وەزیری دەرەوەی ئێران جەختی کرد: هاوکاری نزیکتر له نێوان مۆسکۆ و تاران ڕێگه دەدات به ڕێوشوێنی کاراتر له بەرامبەر سزا نایاساییه کانی ڕۆژئاوا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران لە کۆتایی سەردانەکەی بۆ ڕووسیا لە لاپەڕەی تایبەتی خۆیدا نووسیویەتی: "بە پشتبەستن بە پەیمانی هاوبەشی ستراتیژی نێوان ئێران و ڕووسیا، وەزارەتەکانی دەرەوەی دوو وڵات لەسەر نەخشەڕێگایەکی سێ ساڵە بۆ ڕێکخستن و بەرزکردنەوەی هاوکاری و هەماهەنگی دوولایەنە بۆ ئاستێکی باڵاتر ڕێککەوتوون".

هاوکاریی نزیکتر لە نێوان مۆسکۆ و تاران ڕێگە دەدات بە ڕێوشوێنی کاریگەرتر لە دژی سزا نایاساییەکانی ڕۆژئاوا و پتەوکردنی سەقامگیری ناوچەکە و پێشخستنی پرۆژەکانی ژێرخانی و پێشگرتن لە کردەوەی نایاسایی لە ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان. دراوسێکانمان لە پێشینەی کارەکانمانن”.

News ID 57944

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت