پزشکیان: بەدوای شەڕەوە نین بەڵام ناچینە ژێر باری خواستەکانی ئەمریکا





بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەسعوود پزشکیان سەبارەت بە دۆخی سەختی ئابووری و هەمە لایەنە لە ئێران وتی: ئەو دۆخە سەختە بووە هۆی ئەوەی کە وشیارتر ببینەوە و دروست بیر بکەینەوە و دروست کار بکەین تا لە هەموو دۆخێکدا سەقامگیری و بەرخۆدان و گەشەی وڵات بپارێزین.



سەرۆک کۆماری ئێران بە ئاماژە بە شەڕی ناسینەوەیی دوژمنان زیادی کرد: ئەوان ئاوا بیر دەکەنەو ەکە ئێران لاواز بووەتەوە و هەر بە ئەو بیرەوە بە تەمای گوشار و هێرشن، بەڵام من ڕایدەگەیێنم کە ئێمە دەتوانین خۆمان لە بەهێزترین پێگە دابنێین.



مەسعوود پزشکیان، سەرۆک کۆماری ئێران ڕایگەیاند: بەدوای شەڕ لەگەڵ هیچکەس نین بەڵام ناچینە ژێر باری خواستەکانی ئەمریکاش.

