سەرۆکی پەرلەمانی ئێران:هێشتا دەرگاکانی دیپلۆماسی کراوەن

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، کۆماری ئیسلامی ئێران هەرگیز لە هیچ بارودۆخێکدا ناکاتە بابەتی دانوستان، ئاسایشی نەتەوەیی، توانای بەرگری، و مافی دەستبەسەردانەکراوی پێشکەوتن.

قاڵیباف وتی: دیپلۆماسی ڕاستەقینە تەنها کاتێک مانادارە کە ڕێزگرتنی یەکتر و بەرژەوەندی هاوبەشی لەگەڵدا بێت نەک چەوساندنەوە و هەڕەشە.

ئایندەی جیهان لە واشنتۆن، تەلئەبیب و پایتەختەکانی ئەوروپا دیاری ناکرێ، بەڵکو لە ئاسیا دیاری دەکرێت.

سەرۆکی پەڕڵەمانی ئێران ڕایگەیاند: جیهان گۆڕانکاری قووڵی سیاسی، ئابووری، تەکنەلۆژی و کولتووری بەخۆیەوە دەبینێت. لەم نێوەندەدا، بەژی ئاسیا تەنیا شوێنێکی جوگرافی نییە، بەڵکوو بە پەیوەندی قووڵی مێژوویی، کولتووری، ئابووری و سیاسی لە نێوان نەتەوەکانیدا، توانایەکی گەورەی لە ناو خۆیدا هەیە، کە بە هۆشیاری جیهانی و ناوچەیی بۆ بارودۆخە هەستیارەکانی جیهان و هاوکاریی بەکۆمەڵ و ئیرادە لەسەر بنەمای بەرژەوەندییە بەکۆمەڵەکان، دەتوانێت مۆدێلێکی نوێی هاوکاریی ناوچەیی بخاتەڕوو و ببێتە ناوەندی کێشکردنی گەشەی ئابووری، ئایندەسازی لە داهێنان و جیهانیدا پێشهاتەکان و داهاتووی مرۆڤایەتی.