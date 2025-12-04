  1. ئێران
AP ١٤٠٤ سەرماوەز ١٣ ١٢:٤٥

سەرۆکی پەرلەمانی ئێران:هێشتا دەرگاکانی دیپلۆماسی کراوەن

سەرۆکی پەرلەمانی ئێران:هێشتا دەرگاکانی دیپلۆماسی کراوەن

سەرۆکی پەرلەمانی ئێران جەختی کرد کە هێشتا دەرگاکانی دیپلۆماسی کراوەن.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، کۆماری ئیسلامی ئێران هەرگیز لە هیچ بارودۆخێکدا ناکاتە بابەتی دانوستان، ئاسایشی نەتەوەیی، توانای بەرگری، و مافی دەستبەسەردانەکراوی پێشکەوتن.

قاڵیباف وتی: دیپلۆماسی ڕاستەقینە تەنها کاتێک مانادارە کە ڕێزگرتنی یەکتر و بەرژەوەندی هاوبەشی لەگەڵدا بێت نەک چەوساندنەوە و هەڕەشە.

ئایندەی جیهان لە واشنتۆن، تەلئەبیب و پایتەختەکانی ئەوروپا دیاری ناکرێ، بەڵکو لە ئاسیا دیاری دەکرێت.

سەرۆکی پەڕڵەمانی ئێران ڕایگەیاند: جیهان گۆڕانکاری قووڵی سیاسی، ئابووری، تەکنەلۆژی و کولتووری بەخۆیەوە دەبینێت. لەم نێوەندەدا، بەژی ئاسیا تەنیا شوێنێکی جوگرافی نییە، بەڵکوو بە پەیوەندی قووڵی مێژوویی، کولتووری، ئابووری و سیاسی لە نێوان نەتەوەکانیدا، توانایەکی گەورەی لە ناو خۆیدا هەیە، کە بە هۆشیاری جیهانی و ناوچەیی بۆ بارودۆخە هەستیارەکانی جیهان و هاوکاریی بەکۆمەڵ و ئیرادە لەسەر بنەمای بەرژەوەندییە بەکۆمەڵەکان، دەتوانێت مۆدێلێکی نوێی هاوکاریی ناوچەیی بخاتەڕوو و ببێتە ناوەندی کێشکردنی گەشەی ئابووری، ئایندەسازی لە داهێنان و جیهانیدا پێشهاتەکان و داهاتووی مرۆڤایەتی.

News ID 57781

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت