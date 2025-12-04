نوێنەری ڕێبەری ئێران هۆشداریی بە وڵاتانی کەنداوی فارس دا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەلی شەمخانی نوێنەری ئایەتوڵڵا خامنەیی لە ئەنجومەنی بەرگری لە هەژماری تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکس نووسی: پاگەندەکانی ئەنجومەنی هاوکاری سەبارەت بە دوورگە ئێرانیەکان و مەیدانی ئارەش لە میانەی ئاژاوەگێڕیەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل ناسازێنەرە. ئێران لە شەڕی 12 ڕۆژە ەسەرەڕای هەندێک پاڵپشتیەکان لە هێرش، دانی بە خۆدا گرت. نابێت خراپ لە توانی ئێران لە کەنداوی فارس، تێبگەن؛ ڕۆڵی دراوسێکان ئاسایش هێنانە نەک یاری لەگەڵ هێڵە سوورەکانی ئێران.
نوێنەری ئایەتوڵڵا خامنەیی لە ئەنجومەنی بەرگری لە هۆشداریی بە ئەنجومەنی هاوکاری کەنداوی فارس وتی: پاگەندەکانی ئەنجومەنی هاوکاری سەبارەت بە دوورگە ئێرانیەکان و کێڵگەی ئرەش لە میانەی ئاژاوەگێڕییەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل ناسازێنەرە.
بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەلی شەمخانی نوێنەری ئایەتوڵڵا خامنەیی لە ئەنجومەنی بەرگری لە هەژماری تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکس نووسی: پاگەندەکانی ئەنجومەنی هاوکاری سەبارەت بە دوورگە ئێرانیەکان و مەیدانی ئارەش لە میانەی ئاژاوەگێڕیەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل ناسازێنەرە. ئێران لە شەڕی 12 ڕۆژە ەسەرەڕای هەندێک پاڵپشتیەکان لە هێرش، دانی بە خۆدا گرت. نابێت خراپ لە توانی ئێران لە کەنداوی فارس، تێبگەن؛ ڕۆڵی دراوسێکان ئاسایش هێنانە نەک یاری لەگەڵ هێڵە سوورەکانی ئێران.
News ID 57779
Your Comment