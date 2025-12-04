هێزەکانی مەسعوود بارزانی، تورکەکان تووڕە دەکات

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، تورکیا دوای ئەوەی کە وێنەی پاسەوانانی چەکدار و یونیفۆرم پۆشی مەسعوود بارزانی، لە سەفەری ئەم دواییەی بۆ ناوچەی جزیرە لە پارێزگای شڕناخ، کاردانەوەی توندی ئەنقەرەی لێکەوتەوە و داوای ڕوون کردنەوەی لە هەرێمی کوردستان کرد.
بارزانی کە بۆ بەشداری لە سەمپوزیومێک سەبارەت بە شاعێرێکی کورد چووبووە جزیرە، بەڵام ڤیدیۆی پاسەوانانی ناوبراو کە بە چەکی گەورە و یونیفۆرمی فەرمی و ئاڵای هەرێمی کوردستان بووە هۆی تووڕەیی پارتە نەتەوەخوازەکانی تورک لە تورکیا.
دەوڵەت باخچەلی، ڕێبەری جووڵەی نەتەوەیی و هاوبەشی سیاسی ئەردۆغان، ئەو بەشداریەی شانۆ و سووکایەتی بە سەروەری نەتەوەیی وەسف کرد. ناوبراو وتی: ئەوە هۆی سووکایەتیە کە کەسانێک بە یونیفۆرمی دەرەکی و چەکی جەنگی لە خاکی ئێمە ئازادانە هاتوچۆ بکەن.
نووسینگەی بارزانی لە کادانەوەدا، ئەو قسانەی بەهۆی هزری شووڤێنیستی وەسف کرد و جەختی کرد کە هەموو هەوڵە ئەمنیەکان بە پێی پرۆتۆکۆلی فەرمی نێوان بەرپرسانی تورکیا و عێراق ئەنجام دراوە. لە بەیاننامەکەدا هاتووە: پێمان وابوو دەوڵەت باخچەلی دووری گرتووە لە هزری رەگەزپەرستی، بەڵام وادیارە هێشتا هەمان گورگی خۆڵەمێشی کۆنە، بە ئەو جیاوازیەوە کە ئەم جارە لە جلی پەزدا دەرکەوتوون.
تورکیا بە ڕەخنەی توند لە بوونی هێزە چەکدارەکانی هاوڕێی مەسعوود بارزانی لە سەفەری ئەم دواییەیدا بۆ شاری جزیرە، داوای شی کردنەوەی لە بەرپرسانی هەرێمی کوردستان کرد. ڕۆیتێرز هۆشداریی دا کە ئەو هەوڵە دەتوانێت پێوەندی لەرزۆکی ئەنقەرە و هەولێر بخاتە ژێر کاریگەریەوە.
