هێزەکانی مەسعوود بارزانی، تورکەکان تووڕە دەکات

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، تورکیا دوای ئەوەی کە وێنەی پاسەوانانی چەکدار و یونیفۆرم پۆشی مەسعوود بارزانی، لە سەفەری ئەم دواییەی بۆ ناوچەی جزیرە لە پارێزگای شڕناخ، کاردانەوەی توندی ئەنقەرەی لێکەوتەوە و داوای ڕوون کردنەوەی لە هەرێمی کوردستان کرد.



بارزانی کە بۆ بەشداری لە سەمپوزیومێک سەبارەت بە شاعێرێکی کورد چووبووە جزیرە، بەڵام ڤیدیۆی پاسەوانانی ناوبراو کە بە چەکی گەورە و یونیفۆرمی فەرمی و ئاڵای هەرێمی کوردستان بووە هۆی تووڕەیی پارتە نەتەوەخوازەکانی تورک لە تورکیا.



دەوڵەت باخچەلی، ڕێبەری جووڵەی نەتەوەیی و هاوبەشی سیاسی ئەردۆغان، ئەو بەشداریەی شانۆ و سووکایەتی بە سەروەری نەتەوەیی وەسف کرد. ناوبراو وتی: ئەوە هۆی سووکایەتیە کە کەسانێک بە یونیفۆرمی دەرەکی و چەکی جەنگی لە خاکی ئێمە ئازادانە هاتوچۆ بکەن.



نووسینگەی بارزانی لە کادانەوەدا، ئەو قسانەی بەهۆی هزری شووڤێنیستی وەسف کرد و جەختی کرد کە هەموو هەوڵە ئەمنیەکان بە پێی پرۆتۆکۆلی فەرمی نێوان بەرپرسانی تورکیا و عێراق ئەنجام دراوە. لە بەیاننامەکەدا هاتووە: پێمان وابوو دەوڵەت باخچەلی دووری گرتووە لە هزری رەگەزپەرستی، بەڵام وادیارە هێشتا هەمان گورگی خۆڵەمێشی کۆنە، بە ئەو جیاوازیەوە کە ئەم جارە لە جلی پەزدا دەرکەوتوون.













