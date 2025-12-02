  1. ئێران
AP ١٤٠٤ سەرماوەز ١١ ٢٠:٤٢

سەرۆک‌کۆماری ئێران جەختی لە پاوەجێی لە بەرامبەر دوژمنان کرد

سەرۆک‌کۆماری ئێران جەختی لە پاوەجێی لە بەرامبەر دوژمنان کرد

سەرۆک‌کۆماری ئێران وتی: دوژمن بزانێ کە بە جیهازات و فرۆکەکانی ناتوانێ گەلێکی پێداگر، خۆڕاگر و ڕاوەستا ببەزێنێ و ویستەکانی خۆی بەسەردا بسەپێنێت.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەسعوود پزشکیان ئەوڕۆ (سێ‌شەممە 11ی سەرماوەز) لە ڕێوڕەسمی بەرزڕاگرتنی ڕۆژی جیهانی کەمئەندامان، بە نرخاندنی توانست و دەسەڵاتی ئیرادە و پێداگریی کەمئەندامان، جەختی کرد: دوژمن بزانێ کە بە جیهازات و فرۆکەکانی ناتوانێ گەلێکی پێداگر، خۆڕاگر و ڕاوەستا ببەزێنێ و ویستەکانی خۆی بەسەردا بسەپێنێت.

وتیشی: ڕاوەستاوین تا وڵاتی خۆشەویستمان باشتر داڕێژین و داوا لە خودای مەزن دەکەین کە یارمەتیمان بدات لە چارەسەرکردنی کێشەکان بۆ ئەوەی شەرمەزاری خەڵک و ئێوە کەمئەندامان نەبین.

News ID 57762

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت