  1. فەرهەنگ و هونەر
AP ١٤٠٤ سەرماوەز ١١ ٢٠:٥٧

"باڵندەکانی دەم با" بە ئینگلیزی بڵاو کرایەوە

"باڵندەکانی دەم با" بە ئینگلیزی بڵاو کرایەوە

ڕۆمانی "باڵندەکانی دەم با" لە نووسینی عەتا نەهایی، نووسەری ناوداری کورد بە وەرگێڕانی "چیا پەرویزپوور" و "حورییە مەلکی" کرایە ئینگلیزی و بڕیارە بەمزووانە لە لایەن وەشانخانەی "Common Notions"ی ئەمریکا چاپ و بڵاو بکرێتەوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕۆمانی "باڵندەکانی دەم با" لە نووسینی عەتا نەهایی نووسەری ناوداری کورد، پاش هەوڵی چەند ساڵەی "چیا پەرویزپوور" و "حورییە مەلکی" لە ژێر ناوی "Birds in A Gale" و بە پێشەکیی کاوان محەمەدپوور وەرگێڕدرایە سەر زمانی ئینگلیزی و بڕیارە ئەمڕۆ (٢ی دسامبر) بە شێوەی فەرمی لە ئەمریکا و وڵاتانی ئینگلیزی زماندا بڵاوبکرێتەوە.

"باڵندەکانی دەم با" ساڵی ١٣٨٠ی هەتاوی نووسراوە و بەسەرهاتی نووسەرێکە کە پاش ساڵانێک دووری لە نیشتمان بۆ نووسینی دوایین چیرۆکی خۆی دەگەڕێتەوە کوردستان.

News ID 57761

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت