ئێران: ئەمریکا گەورەترین هەڕەشەیە لەسەر جیهان

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیسماعیل بەقایی لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند: " لە هەمان کاتدا میوانداری شاندەکانی تورکیا و سعودیە و کۆریای باشوورمان کرد. بیروڕایان لەگەڵ وەزیری و دیکەی بەرپرسان ئاڵوگۆڕ کرد".

سەبارەت بە هەڕەشەکانی ئەمریکا، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران زیادی کرد: ئەمریکا بەو ڕەفتارانەی کە نیشانی داوە، بووەتە گەورەترین مەترسی بۆ سەر ئاسایش، ئێمە شاهیدی کردەوەکانین لەسەر بنەمای زۆربێژی ڕووت لە بەشێکی جیهان.

وتیشی: لە نیوەگۆی ڕۆژئاوا هەڕەشەکان لە دژی ڤەنزوێلا و کوبا و نیکاراگوا و تەنانەت بەرازیل و مەکسیکیش، لەلایەن بەرپرسانی ئەمریکاوە دووبارە دەکرێنەوە. ڕاگەیاندنی داخستنی ئاسمانی وڵاتێک کارێکە بێ وێنە و پێچەوانەی هەموو ستاندارد و ڕێسا نێودەوڵەتییەکان، لەوانەش ڕێساکانی پەیوەست بە سەلامەتی فڕۆکەوانی، لەوانەش ئەوەی کە ئەفریقای باشوور مافی بەشداریکردنی لە لوتکەی جی ٢٠دا نییە بۆ ڕژێمی زایۆنیستی و ئەوەی کە ئەمریکای کردووە بە هاوبەشی ئەم ڕژێمە لە ژێر بارودۆخێکی ئاسایی و ئاساییدا، پێویستە ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان ئەو کارانە بە پێشێلکارییەکی گەورە بزانێت ئاشتی و ئاسایشی نێودەوڵەتی.