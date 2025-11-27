ناوەڕۆکی گفتوگۆی گرینگی وەزیرانی دەرەوەی ئێران و فەڕەنسا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عیراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران کە لەسەر داوەتی هاوتا فەڕەنسیەکەی چووەتە پاریس، لەگەڵ ناوبراو دیداری کرد و لەسەر پێوسەندی دوولایەنە گفتوگۆیان کرد.



لە ئەو دیدارەدا دوو لایەنەکە لەسەر گۆڕانکاریەکانی ڕۆژهەڵاتی ناڤین، شەڕی ئۆکراین، دۆخی ئەمنیەتی نێودەوڵەتی و هەروەها پرسی ئەتۆمی ئێران جەختیان کرد.



عێراقچی بە ئاماژە بە دەستگیری ناڕەوای هاووڵاتیەکی ئێران بە ناوی مەهدیە ئیسفەندیاری لە بڕیاری دادگای فەڕەنسا بۆ ئازادی بە مەرجی ناوبراو پێشوازی کرد و داوای خێرا کردنەوەی ڕەوتی ئازادی ناوبراو بۆ گەڕانەوە بۆ ئێرانی کرد.



وەزیری دەرەوەی ئێران بە دەربڕینی نیگەرانی لە پێشێلکرانی سەروەری یاسا لە ئاستی نێودەوڵەتی و درێژەی جەنایەتەکانی ئیسرائیل لە فەلەستین و لوبنان و دیکەی وڵاتانی ناوچەکە، لەسەر بەرپرسیارێتی هەموو حکومەتەکان بۆ پارێزوانی لە سەروەری یاسا، ڕاگرتنی کۆمەڵکوژی فەلەستینیەکان و بەدی هاتنی چارەنووسیان و ڕێگری لە پێشێلکاری سەروەری وڵاتەکان جەختی کرد.



هەروەها بە جەخت لەسەر مافی یاسایی ئێران بۆ بەکارهێنانی وزەی ئەتۆمی بۆ ئامانجی ئاشتیخوازانە، نیازپاکی و جیدی بوونی ئێران بۆ دانوستانی لۆژیک بۆ دڵنیا کردنەوەی لایەنەکان سەبارەت بە ئاشتیخوازانە بوونی بەرنامەی ئەتۆمی جەختی کرد.











