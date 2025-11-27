ئیرەوانی: ئەمریکا ئەبێ خەسارەکانی سەر ئێران بەتواوەتی قەرەبوو بکاتەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەمیر سەعید ئیرەوانی باڵوێز و نوێنەری هەمیشەیی ئێران لە نەتەوەیەکگرتووەکان لە نامەیەکدا بۆ ئەمینداری گشتی نەتەوەیەکگرتووەکان و سەرۆکی ئەنجومەنی ئاسایش وتی: هێرشێک کە لەلایەن ئیسرائیلەوە و بە هاوئاهەنگی ئەمریکا ئەنجام دراوە، لە دژی سەروەری و یەکپارچەیی خاکی ئێران بووە و پێشێل کرانی ئاشکرای مادەی 2ی جاڕنامەی نەتەوەیەکگرتووەکانە. ئەو هێرشە بریتی بوو لەە هێرشی بە ئەنقەست بۆ سەر خەڵکی سڤیل و دارایی و شوێنە ناسەربازیەکان؛ هێرشگەلێک کە پێشێلکاری بەرچاوی یاسا بنەڕەەەتیەکانی مافی نێودەوڵەتی و مافی مرۆڤ ئەنجام دراوە.



دیپلۆماتی باڵای ئێران لە نەتەوەیەکگرتووەکان جەختی کرد: ئەمریکا ئەەرکی سەرشانیەتی هەوڵ بدات بۆ قەرەبوو کردنەوەی تەواوی خەسارەکانی سەر ئێران و هاووڵاتیەکانی لەوانە خەساری مادی و مەعنەوی.



هەروەها وتیشی: ئاوەها دانپێدانانێک بەرپرسیارێتی سزادانی تاکەیی بەدواوە دەبێت بۆ هەر یەکە لە بەرپرسانی ئەمریکا کە بەشداری ئەو جەنایەتە لە دژی ئێران بوون.



