  1. ئێران
AP ١٤٠٤ گەڵاڕێزان ٣٠ ١٠:٤٥

ئەمریکا گەمارۆی نوێی لە دژی ئێران داسەپاند

ئەمریکا گەمارۆی نوێی لە دژی ئێران داسەپاند

وەزارەتی خەزانەی ئەمریکا لە داسەپاندنی گەمارۆگەلی نوێ لە دژی ئێران هەواڵی دا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە بلوومبێرگ، وەزارەتی خەزانەی ئەمریکا لە درێژەی گوشارەکانی دژی پلانی ئاشتی‌خوازاەی ئەتۆمیی کۆماری ئیسلامی ئێران، تۆڕێکی نەوتیی بە پاگەندەی پشتیوانیان لە بەشی سەربازیی ئێران گەمارۆ دا.

لە ڕاگەیێندراوی وەزارەتی خەزانەی ئەمریکا ناوی ١٤ کەس، ٢٤ کۆمپانیا، ١٠ پاپۆرە و ٧ فرۆکە خراوەتە لیستی ڕەشی گەمارۆوە و ئەم کارە بە بیانووی "بەرزکردنەوەی گوشارە لانی‌زۆرییەکان بۆ داخستنی سەرچاوەگەلی ماڵی ئێران کە تەرخانی چەکی ئەتۆمی و گرووپگەلی تیرۆریستی دەکرێت" پاساو دراوە.

بە گوێرەی ئەو ڕاگەیێندراوە، کەسەکانی ناو لیستی گەمارۆکانی ئەمریکا لە وڵاتانی جۆراوجۆری وەک سەنگاپوور، ئێران و کەنادان و کۆمپانیاکانیش لە وڵاتانی ئیمارات، یۆنان، سەنگاپوور، لیبری، ئەڵمانیا، پاناما، هیند و ئێراندا جێگرن.

News ID 57627

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت