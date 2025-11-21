ئەمریکا گەمارۆی نوێی لە دژی ئێران داسەپاند

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە بلوومبێرگ، وەزارەتی خەزانەی ئەمریکا لە درێژەی گوشارەکانی دژی پلانی ئاشتیخوازاەی ئەتۆمیی کۆماری ئیسلامی ئێران، تۆڕێکی نەوتیی بە پاگەندەی پشتیوانیان لە بەشی سەربازیی ئێران گەمارۆ دا.
لە ڕاگەیێندراوی وەزارەتی خەزانەی ئەمریکا ناوی ١٤ کەس، ٢٤ کۆمپانیا، ١٠ پاپۆرە و ٧ فرۆکە خراوەتە لیستی ڕەشی گەمارۆوە و ئەم کارە بە بیانووی "بەرزکردنەوەی گوشارە لانیزۆرییەکان بۆ داخستنی سەرچاوەگەلی ماڵی ئێران کە تەرخانی چەکی ئەتۆمی و گرووپگەلی تیرۆریستی دەکرێت" پاساو دراوە.
بە گوێرەی ئەو ڕاگەیێندراوە، کەسەکانی ناو لیستی گەمارۆکانی ئەمریکا لە وڵاتانی جۆراوجۆری وەک سەنگاپوور، ئێران و کەنادان و کۆمپانیاکانیش لە وڵاتانی ئیمارات، یۆنان، سەنگاپوور، لیبری، ئەڵمانیا، پاناما، هیند و ئێراندا جێگرن.
