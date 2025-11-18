بۆ ئەمریکا لە هەڵبژاردنەکانی عێراقدا دۆڕاندی؟

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، فەراس یاسر ئەندامی ئەنجومەنی سیاسی بزووتنەوەی ئیسلامی نوجەبا، لە شرۆڤەی ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی 2025ی عێراقدا وتی: 5 هۆکاری سەرەکی بوونە هۆی سەرکەوتنی گەلی عێراق و شکستی ئەمریکا لە کەڵک‌ئاوەژوویی لەو هەڵبژاردنانەدا.

وتیشی: کاردانەوەی خەڵکی بە هەندێک هەڵوێستی ئاژاوەنەرانە بەتایبەت لە دژی شیعەکان، هاوبەشی چالاکانەی گرووپگەلی بەرخۆدان لە "شەڕی گەردەلوولی ئەقسا" و پێشکەش‌کردنی شەهیدانێکی مەزن، شەڕی ئێران و ئیسرائیل کە بووە هۆی بەرزبوونەوەی ئاستی هوشیاری گشتی سەبارەت بە هەڕەشەکانی دەوروبەر. هەڕەشە راستەوخۆکانی نتانیاهۆ لە دژی عێراق و هەستی "یەکگرتوویی چارەنووس" لەگەڵ گەلانی ناوچە پاش ڕاگەیێندرانی پڕۆژەگەلی "ئیسرائیلی گەورە" و "ڕۆژهەڵاتی ناوینی نوێ"، ئەو 5 هۆکارە بوون کە بوونە هۆی شکستی مووچەخۆرانی واشنتۆن و حیماسەنواندن و سەرکەوتنی گەلی عێراق لەو هەڵبژاردنانە.

ئەندامی ئەنجومەنی سیاسی بزووتنەوەی ئیسلامی نوجەبا جەختی لەوەش کرد: هۆکاری سەرەکیی شکستی ڕەوتە پاڵپشتکراوەکانی واشنتۆن لەو هەڵبژاردنانەدا دەگەڕیتەوە بۆ ناباوەڕیان بە بەها چارەنووس‌سازەکان کە پەلیان لە ویژدانی بەکۆمەڵی خەڵکی عێراقدایە.