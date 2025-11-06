  1. تورکیا
عوسمان بایدەمیر خۆی گەیاندە کوردستانی سووریا

عوسمان بایدەمیر سیاسەتمەداری کورد بە سەفەرێکی شەخسی گەیشتە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا و لەگەڵ ژمارەیەک پارت و ڕێکخراوی مەدەنی کورد کۆبووەوە.

بەپێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عوسمان بایدەمیر سیاسەتمەداری کوردی تورکیا بە سەفەرێکی تایبەتی گەیشتە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سوریا. بڕیارە لەگەڵ ژمارەیەک لە حیزبە کوردییەکان و ڕێکخراوە مەدەنییەکانی ناوچەکە کۆببێتەوە.

بایدەمیر لەم سەفەرەدا لەگەڵ چەند لایەنێکی کوردی، ڕێکخراوی مەدەنی، دامەزراوە و ناوەندی پەیوەندیدار بە ئیدارەی خۆسەری باکور و ڕۆژهەڵاتی سوریا کۆدەبێتەوە.
مەبەست لەم سەفەرە وردبوونەوە لە بارودۆخی سیاسی و کۆمەڵایەتی ناوچە کوردنشینەکانی سوریا و قسەکردنە لەگەڵ چالاکانی ناوخۆییە.

