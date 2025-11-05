پووتین میدالیای پووشکینی ڕووسیای بە پڕۆفسۆرێکی کورد بەخشی

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕۆژنامەی ئیزڤستیای ڕووسی بڵاویکردەوە، ڤلادیمێر پوتین، سەرۆک کۆماری ڕووسیا، مەدالیای پوشکینی بەخشییە توێژەر و پرۆفیسۆری کورد لە بوارەکانی ئەدەب و کۆمەڵناسی، بەهۆی چالاکییە فەرهەنگی، هونەری و مرۆییە ناوازەکانییەوە.
ڕێوڕەسمەکە ڕۆژی سێشەممە لە کرێملین بەڕێوەچووە، هاوکات لەگەڵ ڕۆژی یەکێتی نیشتمانی ڕووسیا، کە جەژنێکی نیشتمانییە و بۆ ڕێز لە بواری کولتووری و مێژوویی وڵاتەکە بەڕێوەدەچێت.
میدالیای پۆشکین کە لە ساڵی ١٩٩٩ دامەزراوە، یەکێکە لە بەرزترین ڕێزلێنانی ڕووسیا، کە دەدرێت بەو کەسانەی کە بەشدارییەکی بەرچاویان لە کولتوور و هونەر و زانستە مرۆییەکان لە ڕووسیادا کردووە.
ڕەشاد میران لەگەڵ چەند چالاکوانێکی دیکە ئەو میدالیایەیان پێبەخشراوە. یەکەم هاووڵاتی کوردە لە مێژوودا کە ئەو خەڵاتە وەربگرێت.
میران لە وتارەکەیدا پەیوەندییە لەمێژینە و بەهێزەکانی نێوان کورد و ڕووسیای وەبیرهێنایەوە و جەختی لەوە کردەوە کە لێکۆڵینەوەکانی وەک ئێتنۆگرافەرێک ڕۆڵی گرنگی هەبووە لە بەرەوپێشبردنی لێکتێگەیشتنی کولتووری لە نێوانیاندا. هەروەها جەختی لەسەر پێویستی دەستڕاگەیشتنێکی زیاتر بە سەرچاوەکانی زمانی ڕووسی بۆ بەهێزکردنی پەیوەندییە زانستی و کولتوورییەکان کردەوە.
لە مەراسیمەکەدا، میدالیای پۆشکینیش بەخشرایە محەمەد ئەحمەد ئەلجابر، باڵیۆزی ئیماراتی یەکگرتووی عەرەبی، کۆماکی کوریهارا، سەرۆکی کۆمیتەی ڕێکخستنی فێستیڤاڵی ڕۆشنبیری ڕووسیا لە ژاپۆن و مادار بێمپۆکۆ بوکتێ، سەرۆکی زانکۆی ئازادی کینشاسا لە کۆماری دیموکراتی کۆنگۆ.
میران لە وتارەکەیدا سوپاسی سەرۆک پوتینی کرد بۆ پێکهاتەی ڕووسیا و کورد، ئەو هەنگاوەی بە هێمای پردێکی کولتووری نێوان کورد و ڕووس وەسف کرد.
Your Comment