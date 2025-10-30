  1. وه‌رزش
تێکواندۆی پیاوانی ئێران دووەمی جیهان هاتەوە

هەڵبژاردەی نەتەوەیی تێکواندۆی پیاوانی ئێران پاش 8 ساڵ دووری لە پلەبەندی جیهانی، لە 27ـمین خولی ڕکابەرییەکانی جیهان لە چین، بە بردنەوەی 3 میدالیای زێڕ، زێو و بۆرۆنز، دووەمی جیهان هاتەوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بیست و حەوتەمین خولی ڕکابەرییەکانی تێکواندۆی جیهان بە بەشداریی 989 تێکواندۆکار لە وڵاتانی جۆراوجۆری جیهان، لە 2 تا 6ی خەزەڵوەر لە چین بەڕیوەچوو و لە ئەنجامی ئەو ڕکابەرییانە، هەڵبژاردەی نەتەوەیی تێکواندۆی پیاوانی ئێران بە بردنەوەی سێ میدالیای زێڕ، زێو و بۆرۆنز، پاش هەڵبژاردەی کۆریای باشوور، لە پلەی دووەمی جیهاندا وەستا.

لەو ڕکابەرییانەدا ئەبوولفەزل زەندی لە کێشی ژێر 58 کیلۆگرام میدالی زێڕی بردەوە و مەهدی حاجی‌مووسایی لە کێشی ژێر 62 کیلۆگرام و ئەمیرسینا بەختییاری لە کێشی ژێر 74 کیلۆگرامدا بە نۆرە میدالیای زێو و بۆڕنۆزیان مسۆگەر کرد.

شایانی باسەم هەڵبژاردەی نەتەوەیی ئێران لە دوای ساڵی 2017 و پاش 8 ساڵ توانی بگەڕێتەوە پلەبەندی جیهانی.

