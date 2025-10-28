وەزیری فەرهەنگی ئێران ڕێزی لە عوسمان هەورامی گرت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس ساڵحی، پاش‌نیوەڕۆی ئەوڕۆ سێ‌شەممە (6ی خەزەڵوەر) لە میانەی سەفەری بۆ مەریوان، وێڕای دیدار لەگەڵ مامۆستا عوسمان هەورامی، هونەرمەنی پێشەنگ و بەرز و ناسراوەی مۆسیقای کوردی، باسی لە گرینگیی کەسایەتییە هونەرییەکان لە بەرزکردنی فەرهەنگی کرد و وتی: کەسانی وەک ئێوە نە تەنیا لە خوێندن و ژەندندا لێهاتوون، بەڵکوو بە کەسایەتیی جەماوەری و خۆشەویستی خۆتان، دڵەکانیش بۆ لای خۆتان ڕادەکێشن و پێشوازیی خەڵکی لە ئێوە، نیشاندەری ئەو ڕاستییەیە کە هونەر ئێوە بەرزترە لە هونەرێکی بیستنی.

ساڵحی هەروەها ڕوانییە پێگەی مۆسیقای هەورامی لە فەرهەنگی ئێرانیدا و وتیشی: مۆسیقای وەک سروشتەکەی هەمیشە لە لووتکەی ئێرانە و لە گیانی ئێرانییەکاندایە و هیودارام کە ساڵانی ساڵ لەگەڵمان بن و خەڵکی شانازی بە هونەرکەتان بکەن.