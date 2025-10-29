  1. ته‌کنۆلۆژیا
AP ١٤٠٤ گەڵاڕێزان ٧ ٠٦:٤٧

ئێران پەیوەستی ئینتەرنێتی مانگیلەیی دەبێت

سەرۆکی توێژینگەی گەردوونی ئێران لە سەرکەوتنی تاقیکارییەکان لەسەر مانگیلەی ناهید و هەنگاوە کردەکییەکان بۆ چالاک‌کردنی ئینتەرنێتی مانگیلەیی خۆجێی لە ئێران هەواڵی دا.

وەحید یەزدانیان لە لێدوانێک بۆ هەواڵنێری ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەبارەت بە پێشکەوتنەکانی ئەمدواییەی ناوەندی گەردوونی ئێران لە پەیوەندی لەگەڵ پەیوەندییە مانگیلەییەکان وتی: ئێمە ژێرخانی پێویستمان بۆ گەیشتن بە ئینتەرنێتی مانگیلەیی خۆجێی لەبەر دەستدایە و مانگیلەی ناهید، هەڵی ئاڵوگۆڕیی داتاکانی بۆ ئێمە ڕەخساندووە و بەخۆشحاڵییەوە تاقیکارییەکان لە سەر ئەو مانگیلەیە سەرکەوتووانە بووە.

ناوبراو بە ئاماژە بەوەی کە مانگیلەی ناهید بە تەنیا وەڵامداری پێداویستیی وڵات نییە، وتیشی: بۆ گەیشتن بە ژێر خانێکی پاوەجێ و ئەرخەیان، پێویستە مەنزوومەیەک لە مانگیلەکان لە سووڕگەی گەردوونیدا جێگر بکرێن، بۆ ئەوەی هەلی ڕۆماڵدان و پەیوەندیی بەردەوام بڕەخسێت.

سەرۆکی توێژینگەی گەردوونی ئێران بە ئاماژە بە ئەگەری پەیوەست‌بوونی کۆی ئێران بە تۆڕی ئینتەرنێتی جیهانی لە 3 تا 5 ساڵی داهاتوو، هیوای خواست کە تا کۆتایی پاییز نمونەی دووەمی مانگیلەی ناهیدی 2ـش ڕەوانەی گەردوون بکرێت.

