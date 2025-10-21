سۆمای چاوان بە ئیمپلەنتێک دەگەڕێتەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە پرسێ سۆسەیشێن، ئیمپلەنتێکی چکۆلە بە ناوی (Prima) لە قەوارەی 2*2 و بە ئەستوورایی نیوەی تاڵە قژێکی مرۆڤ، بە شێوەی ژێر توێژی دەخرێتە شانی هەستیاری تۆڕینەی چاو و هەلی ئەوە بۆ نەخۆشانی کوێر و نەبین دەڕەخسێنێت کە بتوانن پیتەکان، ژمارەکان و وشەگەلی پێش چاویان ببینن.
توێژەران پاش تاقیکاریی سەرکەوتووانەی ئەم یتمپلەتنە لە سەر 38 نەخۆش لە 18 بنکە لە پێنج وڵاتی جیهانی و لەوان بەریتانیا، هولەند، فەڕەنسا و ئیتالیا، هیوادارن کە بتوانن ئەم تەکنۆلۆژیایە لە داهاتووی نزیکدا لە سیستەمی خزمەتی تەندروستی گشتیی بەریتانیا پەرە پێ بدەن.
