سەرهەڵدانی 7 ملیۆن ئەمریکی لە دژی پادشا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە تاس، بە پێی ڕاگەیاندنی ڕێکخەرەکانی خۆپیشاندانە بەربڵاوەکەی دوێنێ لە سەرتاسەری ئەمریکا لە دژی ترامپ، سەرۆک کۆماری ئەو وڵاتە، لە ئەو خۆپیشاندانە لانیکەم 7 ملیۆن کەس بەشداریان کرد.

لە بەیاننامەیەکدا کە ڕێکخەرەکانی ئەو خۆپیشاندانە بڵاویان کردووەتەوە، هاتووە: لە یەکێک لە گەورەترین خۆپیشاندانە سەرتاسەریەکانی یەک ڕۆژە لە مێژووی ئەمریکا، نزیک بە حەوت ملیۆن ئەمریکی، دوو ملیۆن زیاتر لە ناڕەزایەتییەکانی جوون، ئەمڕۆ لە زیاتر لە دوو هەزار و 700 شاری بچووک و گەورە بۆ خۆپیشاندانی ئاشتیخوازانەی "نا بۆ پادشا" کۆ بوونەتەوە و لە بەرانبەر زۆررەملێدا و لە پاڵ یەکتر وەستاون و سەلمامدیان کە وڵات هی خەڵکە نەک پادشاکان.



ناڕەزایەتی پێشووی نا بۆ پادشا 14 ی جوون واتا 24 ی جۆزەردان ڕێک هاوکات لەگەڵ لەدایک بوونی ترامپ و ڕۆژی ڕژەی سەربازی لە واشنتۆن بەڕێوە چوو. لانیکەم دوو هەزار و 100 کۆبوونەوەی ناڕەزایەتی لە شارە جیاجیاکانی ئەمریکا بەڕێوە چوو و نزیک بە پێنج ملیۆن ئەمریکی هاتنە سەر شەقام.











