ناوەندی نەزۆکی مەسیحا لە کرماشان کرایەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، پارێزگاری کرماشان لە ڕێوڕەسمی کردنەوەی ناوەندی نەزۆکی و ئورولوژی مەسحیا وتی: ڕوانگەی گشتی دەوڵەت ڕیگەدان بە کەرتی تایبەت لە هەموو بوارەکانە و ئەزموونی وڵاتانی پێشکەوتوو نیشانی دەدات کە لە هەر کوێ کەرتی تایبەت تۆکمە بکرێتەوە ڕێگای گەشە خێراتر دەچێتە پێشەوە.



پارێزگاری کرماشان ناوەندی نەزۆکی و ئورولوژی مەسیحای بە ئیمکاناتی تەواو و چوار نهۆم کردەوە. ئەو ناوەندە بە ئامانجی پێشکەش کردنی خزمەتگوزاری گشتی نەزۆکی، جیهازاتی تەواوی نەخۆشخانەیەکی بچووکی هەیە.



ئەو ناوەندە لە سێ نهۆمدا و بریتی لە نهۆمی یەکەم، وەرگرتنی نەخۆشەکان و ئەنجامی نەشتەرگەری سەرەتایی، نهۆمی دووهەم: بەشیIVF ، تاقیگەی ئەندرۆلۆژی، نموونە وەرگرتن و ژووری نەشتەرگری، نهۆمی سێهەم: کلینیکی سەرەتایی ژنان، ئۆرۆلۆژی، سێنۆگرافی و مامۆگرافی.



