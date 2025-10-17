بەشداریی 25 قورئانخوێنی هەرێمی کوردستان لە پێشبڕکێ قورئانی ئێران

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، حوجهتالئیسلام محەممەد کارەوەند وتی: پارێزگای کوردستان بە شانازی و بە فهخرهوه، میوانداریی قورئان خوێنەکان، حافزەکان و دڵسووزانی کەلامی پیرۆز لە هەموو پارێزگاکانی وڵات و وڵاتانی ئیسلامی دەکات.
ئهو ههر وهها وتی: چلوهەشتەمین خولی پپێشبڕکێی نەتەوەیی قورئانی پیرۆز لە ٢٦ی ڕەزبەری (تشرینی یەکەم) دەستپێدەکات و بۆ ماوەی ١٠ رۆژ لە مەکۆی فەجر و ناوهندی سلێمان خاتر لە شاری سنە بەڕێوەدەچێت.
بەڕێوەبەری گشتیی ئەوقاف و کاروباری خێرخوازی پارێزگای کوردستان وتیشی: لەم چەند ڕۆژانەدا، قاری و حافزی بەناوبانگ لە هەموو پارێزگاکان بە شێوەیەکی گشتی لە بەشی لەبەرکردنی تەواو، خوێندنی تەجوید و... بەشداری دەکەن، ههروهها له دوو بهشی ژنان و پیاوان بهرێوهدهچیت."
حوجهتولئیسلام محەممەد کارەوەند ههر وهها وتی: ئەمساڵ زیاتر لە ٢٠ میوانی قورئانی لە هەرێمی کوردستان لە شارەکانی سلێمانی، هەولێر و هەڵەبجە بەشداری دەکەن، کە ئەمە نیشانەیەک و هیماییک لە یەکگرتوویی و هاودلی قورئانی له نێوان نەتەوە موسڵمانەکاندا. هەروەها قاریان لە وڵاتانی میسر و تانزانیاش بەشداریان دەکەن.
بەڕێوەبەری گشتیی ئەوقاف و کاروباری خێرخوازیی پارێزگای کوردستان رایگەیاند کە زیاتر لە ٢٠ میوانی قورئانی لە هەرێمی کوردستانەوە، لە چلوهەشتەمین خولی پێشبڕکێی نەتەوەیی قورئانی پیرۆزی کۆماری ئیسلامی ئێران، بەشداری دەکەن.
