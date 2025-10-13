ترامپ لە ئیسڕائیلەوە هەڕەشە لە پووتین دەکات؛ باسی ئێرانیشی کرد

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دۆناڵد ترامپ، سهرۆكی ویلایهته یهكگرتوهكانی ئهمریكا ڕایگهیاند، ئهو چهندین جهنگی له جیهاندا ڕاگرتوه ئهوكارهشی لهبهر بهدهستهێنانی خهڵاتی نۆبڵ نهكردوه و ئێستاش ههفتانهی پێنج بۆ حهوت ههزار سهربازی ڕوسیا و ئۆكرانیا دهكوژرێن ئهوهش "گاڵتهجاڕانه"یه، ئهگهر پوتین ئهو جهنگه ڕانهگرێت به زیانی خۆی كۆتایی دێت. ترامپ دهشڵێت: "به شانازییهوه دهمهوێت سهردانی خاكی غهززه بكهم، به ئازادكردنی بارمتهكان دهكرێت ئاشتی له جیهاندا بهرقهرار ببێت".
سەرۆک کۆماری ئەمریکا لە کاتی گەیشتنی بە تێلاڤیڤ هەڕەشەی لە سەرۆکی ڕووسیا کرد ئەگەر بێت و شەڕ ڕانەگرێت.
News ID 57183
Your Comment