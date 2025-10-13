  1. جیهان
ترامپ لە ئیسڕائیلەوە هەڕەشە لە پووتین دەکات؛ باسی ئێرانیشی کرد

سەرۆک کۆماری ئەمریکا لە کاتی گەیشتنی بە تێلاڤیڤ هەڕەشەی لە سەرۆکی ڕووسیا کرد ئەگەر بێت و شەڕ ڕانەگرێت.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دۆناڵد ترامپ، سه‌رۆكی ویلایه‌ته‌ یه‌كگرتوه‌كانی ئه‌مریكا ڕایگه‌یاند، ئه‌و چه‌ندین جه‌نگی له‌ جیهاندا ڕاگرتوه‌ ئه‌وكاره‌شی له‌به‌ر به‌ده‌ستهێنانی خه‌ڵاتی نۆبڵ نه‌كردوه‌ و ئێستاش هه‌فتانه‌ی پێنج بۆ حه‌وت هه‌زار سه‌ربازی ڕوسیا و ئۆكرانیا ده‌كوژرێن ئه‌وه‌ش "گاڵته‌جاڕانه‌"یه‌، ئه‌گه‌ر پوتین ئه‌و جه‌نگه‌ ڕانه‌گرێت به‌ زیانی خۆی كۆتایی دێت. ترامپ ده‌شڵێت: "به‌ شانازییه‌وه‌ ده‌مه‌وێت سه‌ردانی خاكی غه‌ززه‌ بكه‌م، به‌ ئازادكردنی بارمته‌كان ده‌كرێت ئاشتی له‌ جیهاندا به‌رقه‌رار ببێت".

